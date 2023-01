Cerca un operaio su internet: viene truffato dopo la caparra

Contatta un operaio per farsi ristrutturare la casa terremotata ma dopo aver versato un anticipo in denaro il lavoratore sparisce e con lui anche la caparra. Vittima un anconetano che dopo la truffa si è rivolto alla polizia che ha rintracciato l’imbroglione. Si tratta di un rumeno, senza fissa dimora che è stato denunciato per truffa. Per adescare la preda aveva messo un annuncio su internet, dove si presentava come un muratore. L’anconetano lo ha contattato per chiedergli un preventivo per ristrutturare la sua abitazione, rimasta lesionata dal terremoto. Il muratore gli ha chiesto delle fotografie della casa per stilare così una spesa approssimativa sul costo del lavoro da fare. Il rumeno si è fatto mandare anche una anticipo, di qualche centinaia di euro, per accettare il lavoro. L’operaio doveva presentarsi il giorno dopo ma all’appuntamento non è mai andato. Il numero di telefono è stato staccato e non è stato più possibile per l’anconetano raggiungerlo. Così si è rivolto alla questura. La polizia ha rintracciato il truffatore dai dati bancari dove era stato fatto il bonifico dell’acconto.