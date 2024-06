Cercasi bar per l’Arena sul mare. Il bando fa flop, nessuna proposta: "Primi sold out per l’Ulisse Fest"

Il bando per l’affidamento del servizio bar all’Arena sul Mare va deserto, la giunta cerca di correre ai ripari. Una brutta sorpresa quella che l’amministrazione comunale si è trovata di fronte alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, lo scorso 19 giugno. In pratica nessuna società si è detta interessata a coprire il servizio di ‘somministrazione di cibi e bevande’, così recita pedissequamente il bando, nelle serate di luglio in cui sono previsti gli eventi al Porto Antico. Non è difficile immaginare il motivo, tuttavia, visto che alla fine saranno appena 5 le serate in cui il palco dell’Arena sul Mare, presto eretto alla banchina 1: dal 4 al 6 luglio per l’Ulisse Fest (Vasco Brondi il 4, la Taranta il 5, Malika Ayane e il dj set di Skin il 6), il 13 lo spettacolo di Chiara Francini e un concerto dell’associazione Sulvic il 21. Il Comune ha attivato il bando il 3 giugno scorso, durato 17 giorni e alla fine nessuno ha presentato un’offerta. Trattandosi di serate in cui si prevede un buon afflusso di pubblico, è importante che l’area sia fornita di un servizio di ristorazione. Non va dimenticato che nei paraggi non ci sono locali aperti, il più vicino è Manganelli all’altezza del varco Santa Maria. Da qui la necessità di trovare una soluzione. La giunta avrebbe contattato diversi operatori del settore e forse lunedì, probabilmente attraverso una procedura di affidamento diretto, potrebbe comunicare il soggetto incaricato. Certo siamo andati abbastanza in là con i tempi visto che l’Ulisse Fest inizia giovedì prossimo. A proposito di Ulisse Fest, ieri altra riunione tecnica importante della Commissione che si occupa della sicurezza degli eventi al porto. Tutto dovrà funzionare al meglio e a chiederlo è soprattutto l’Autorità portuale che di fatto ha ‘prestato’ l’area alla giunta comunale per lo svolgimento dell’iniziativa.

Per l’Ulisse Fest intanto buone notizie. Dopo le mille presenze registrate per il primo evento con Alessandro D’Avenia il 31 maggio al Teatro delle Muse, cominciano a registrarsi i primi sold out per i prossimi eventi del cartellone. Sono già sold out il reading di Peppe Servillo (2 luglio, auditorium della Mole Vanvitelliana), il Banff Mountain Film Festival Special edition (3 luglio, Lazzabaretto Cinema), il laboratorio di Alex Kerr sulla calligrafia giapponese (6 luglio, Museo archeologico nazionale delle Marche), la Camminata (con tuffo) nella baia da Ancona a Portonovo attraverso la ciclopedonale del Conero (7 luglio).

"Questa formula – afferma l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli – è sicuramente innovativa per Ancona. L’abbiamo fortemente voluta e con impegno la stiamo offrendo alla città. Siamo felici che ci sia già una risposta così vivace a un festival che è alla sua prima edizione in città, con 50 appuntamenti in 4 giorni. Ci aspettiamo veramente una grande risposta, di successo e di pubblico, che Ancona merita".