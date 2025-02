"Cercasi Silvia. Disperatamente". Al Panettone arriva Cesare Catà

Si conclude oggi (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona la rassegna "Made in Marche", che avrà come protagonista Cesare Catà con "Cercasi Silvia. Disperatamente". Lo spettacolo racconta in modo ‘alternativo’ la vita e l’opera del poeta Giacomo Leopardi, presentandolo non come lo sfortunato ‘gobbo di provincia’ che ci viene descritto da tanta tradizione, bensì come un supereroe del pensiero contemporaneo, un giovane ribelle che scelse la via disperata della letteratura per sfidare il mondo in nome della verità. Con un percorso che mescola l’ironia del cabaret e la divulgazione filosofica, il monologo di Cesare Catà alterna letture sceniche a storytelling, sottolineando il carattere veracemente ‘marchigiano’ di Leopardi, tra vizi e virtù tipici di questa terra e del suo parlato. Massimo Duranti, presidente del Gruppo Recremisi e curatore delle rassegne del Teatro Panettone, ricorda che ‘la rassegna, giunta al decimo anno, anche in questa edizione ha proposto ben nove spettacoli apprezzati dal pubblico. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per la sua realizzazione’. Ingresso 12 euro (ridotto soci Coop 10 euro; ridotto studenti 8 euro). Per acquistare i biglietti: Casa della Musica (071202588, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.30). Fino ad aprile al Panettone proseguiranno le rassegne ‘Tout Le Cirque’ e ‘Teatro Contemporaneo’.