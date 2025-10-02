Cercava funghi, batterista muore nel dirupo

Era uscito martedì mattina per una passeggiata nei boschi del Monte Nerone, in zona Rio di Vitoschio, con l’idea di raccogliere funghi. Andrea Morandi, noto batterista dei Kurnalcool, però, non è più tornato. Ieri pomeriggio la ricerca si è conclusa nel peggiore dei modi: il corpo senza vita di Morandi (foto), 58 anni, originario di Morro d’Alba (Ancona), è stato individuato nei pressi della grotta del Pisciarello, in un punto particolarmente impervio. L’uomo era svivolato in un dirupo. Le operazioni di recupero del corpo sono state complicate dal maltempo.