Cericola soddisfatto:: "C’è grande unità"

Di fronte al presidente Polci e al suo socio romano Di Paolo, l’Ancona realizza a Castel di Lama un gran bel colpo di mano: prova convincente, due gol e tre punti, ma anche la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di Termoli. Una vittoria limpida, conquistata non senza soffrire, di fronte a un avversario di ottima caratura, ma dimostrando quel carattere e quella maturità che erano emerse già nelle prove precedenti, anche se quella con l’Ostiamare, al debutto, era andata di traverso a Gelonese e compagni. Stavolta l’Ancona ha costruito, creato, inventato e realizzato, incassando l’ennesimo gol all’incrocio senza nessuna responsabilità di Salvati. Squadra promossa a pieni voti, al Comunale di Castel di Lama, compresi gli innesti che nella ripresa hanno contribuito a rafforzare il fortino biancorosso, portando a casa la vittoria.

"Sarebbe stato un peccato non sfruttare quell’occasione – racconta Matteo Cericola, al suo primo centro ufficiale con la maglia del cavaliere armato –, Kouko ha messo in area una palla incredibile dopo che Pecci aveva fatto cinquanta metri palla al piede. Siamo contenti, poi segna Cericola o Kouko o Pecci non è importante. L’importante è che sullo score finale il nostro numero sia superiore a quello degli avversari. Abbiamo preso tre punti, diamo continuità al nostro campionato ma dobbiamo pensarci velocemente, perché mercoledì (domani, ndr) siamo di nuovo in campo". Ancora Cericola sul match: "L’Atletico Ascoli resterà sicuramente tra le prime posizioni fino all’ultimo, e questo ci deve dare consapevolezza. Ma è anche vero che questo è un girone dove non ci sono partite facili, in qualsiasi campo andremo ci sarà da battagliare. Dietro siamo stati molto bravi, anche quando davanti abbiamo sbagliato qualche pallone e l’avversario poteva farci del male, in difesa siamo stati incredibili. E anche in transizione, quando abbiamo recuperato la palla, siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni che abbiamo creato".

Cericola sottolinea anche la qualità del gol realizzato dall’Atletico: "Maio ha fatto un gran gol, come quello che abbiamo subito contro l’Ostia. Noi dobbiamo essere bravi a limitare i nostri avversari. E a fare un gol più di loro". Cericola conclude sulla coesione della squadra: "Anche chi è entrato e ha giocato dieci o quindici minuti è stato fondamentale, Attasi e Gubellini per esempio hanno contribuito alla battaglia fino all’ultimo secondo. L’unità di questo gruppo è un fattore molto importante".

