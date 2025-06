Cerimonia a Portonovo. Una corona per la Madonna nel cuore del nostro mare

Una cerimonia semplice e toccante quella che si è svolta ieri a Portonovo dinnanzi alla statua della Madonna Stella del Mare posta al termine dello scoglio del Trave. Una immagine molto cara a chi solca quelle acque, issata in quel punto proprio per indicare uno scoglio che può essere veramente pericoloso se non conosciuto. A quell’immagine è stata donata ieri una corona di fiori alla presenza di molte imbarcazioni di velisti e pescatori, del gommone della Società Nazionale di Salvamento con i suoi volontari e della motovedetta della Capitaneria di Porto a bordo della quale sono saliti il sindaco Daniele Silvetti, l’ammiraglio Vincenzo Vitale, direttore marittimo delle Marche e comandante della Capitaneria di Porto di Ancona e don Dino, capellano del porto. Dopo aver lanciato in mare un mazzo di fiori, Silvetti ha voluto sottolineare come "questo sia un momento particolarmente significativo perché riusciamo, in questo inizio di stagione, a dare un segno di vicinanza delle istituzioni civili, militari e religiose a chi lavora al porto, a Portonovo, a Numana e a chi svolge l’importante attività di protezione civile. Che questo sia di buon auspicio per tutte le attività del mare". Dalla barca dello stabilimento Emilia, Franco Rubini ha lanciato in mare altri fiori mentre il figlio Edoardo si è letteralmente arrampicato sul podio che ospita la statua di Maria per deporre una corona creata con i fiori del Poggio. "Un gesto semplice ma importante – ha detto don Dino – Oggi noi ci affidiamo a Maria Stella del Mare per trovare rifugio e serenità. Per implorare protezione e soccorso per tutti coloro che ogni giorno affrontano i pericoli del mare. Per garantire alle loro famiglie il sostentamento necessario alla vita, per tutelare il rispetto del creato, per la pace tra i popoli. Benedici e proteggi o Maria quanti si impegnano ad offrire accoglienza nei momenti di vacanza, occasione di buon lavoro e di fraternità. Assisti con cura materna le donne, gli uomini e i bambini costretti a fuggire dalla loro terra in cerca di avvenire e di speranza".

Questa celebrazione risale a molti anni fa quando, ci ha raccontato Edoardo Rubini di Emilia "la statua fu posta in quel punto per segnalare il pericolo delle mesole del Trave dove tante barche andavano a cozzare. La statua, a grandezza naturale, fu acquistata dall’imprenditore anconetano Alberto Rossi e collocata per volontà del Cardinale Edoardo Menichelli che rese me e mio padre responsabili di questa Madonnina. Noi ci teniamo moltissimo e andiamo spesso a ripulirla. Per tutti e un punto di riferimento in mare. L’auspicio è che questa celebrazione possa ripetersi anche negli anni prossimi, quale segno di affidamento alla Madonna in questo tratto del Conero, delle persone che vi lavorano, la frequentano e solcano il suo mare. Un mare che unisce e non separa e vede qui, oggi, barche di Ancona, della Lega Navale di Numana e di Portonovo". Presente alla cerimonia anche l’equipaggio di soccorso che Rubini coordina per la Società Nazionale di Salvamento che sarà operativo sino ai primi di settembre per la sicurezza di turisti e bagnanti.

Claudio Desideri

,