Cerimonia dei diplomi: in 15 raggiungono il 100

L’emozione di tornare dove si è cresciuti e ci si è formati, la condivisione di momenti indimenticabili. Sabato scorso, nell’aula magna del Liceo, si è tenuta la tradizionale consegna dei diplomi ai 137 alunni delle classi quinte dell’anno scolastico 2023-2024 dell’Istituto Cambi Serrani. Ben quindici di loro hanno raggiunto il traguardo della maturità con 100, mentre i liceali Chiara Molinari e Matteo Mangialardo hanno irrobustito il risultato con la lode.

"Sono orgogliosa di come i miei ragazzi affrontano la vita scolastica e sfruttano le ingenti possibilità che ci impegniamo a realizzare – il commento di Stefania Signorini, in veste di dirigente scolastica del Cambi Serrani –. Il raggiungimento di un così alto numero di prestazioni positive è il risultato del clima accogliente e innovativo che l’Istituto propone".

Da segnalare anche i progetti che sono messi a disposizione degli studenti. Il Liceo ha avviato da due anni una collaborazione con l’Univpm che ha permesso di istituire un nuovo indirizzo di studi chiamato ‘Videogames e realtà virtuale’, ristrutturando la biblioteca della scuola e adattandola alle tecnologie necessarie. All’Ite, invece, è stato istituito il nuovo corso ‘Sport e turismo, Manager e organizzatore di eventi’. Inoltre entrambe le scuole promuovono con entusiasmo progetti per il potenziamento della lingua inglese come scambi culturali oltreoceano per il Liceo, con scuole di Stati Uniti, Australia e Giappone, e Erasmus+ per l’Ite, oltre alla possibilità di acquisire certificazioni linguistiche. Al Liceo c’è anche l’indirizzo ‘English plus’ che prevede un’ora di conversazione inglese aggiuntiva a settimana, nonché una settimana dedicata ad attività in lingua inglese per gli studenti del primo anno. Inoltre, grazie ai fondi del Pnrr, le scuole hanno avviato corsi extracurricolari come un progetto teatrale, uno di astronomia e corsi di approfondimento delle materie curricolari.