Cerimonia di premiazione delle eccellenze del nuoto marchigiano dopo sei anni

La cerimonia di premiazione delle Marche del nuoto e di tutte le discipline acquatiche è tornata dopo quasi sei anni, ieri pomeriggio alla Sala Censi del PalaPrometeo Estra Liano Rossini. Il comitato regionale Marche della Federnuoto ha radunato per la cerimonia le proprie eccellenze che si sono maggiormente distinte nell’arco dell’ultimo quadriennio olimpico.

Nuotatori e nuotatrici, pallanuotiste e pallanuotisti, sincronette, salvamento, nuoto master, premi individuali e di società, ma anche premi ai tecnici, ai dirigenti, al gruppo ufficiali gara, e a figure particolarmente rappresentative del mondo delle piscine marchigiane, come il presidente uscente del comitato regionale Fausto Aitelli, che ha ceduto il testimone a Mauro Antonini.

Erano presenti alla cerimonia l’assessore Marco Battino e la consigliera Maria Grazia De Angelis per il Comune di Ancona e il presidente regionale Fabio Luna per il Coni Marche. Per la provincia di Ancona sono stati premiati: i tecnici Giovanni Collini (Nandi Ars) e Andrea Cavalletti (Team Marche) per aver accompagnato i rispettivi atleti in azzurro. I dirigenti Enrico Angeloni, Fausto Aitelli, Gianfelice Meschini, Sandro Federici, Manuela Curzi, Paolo Sgolacchia e Lionello Lattanzi. Per il Gug Sonia Spadoni, Emanuela Girolami, Lucia Ippoliti, Stefano Sbacco, Paolo Ialeggio e Vincenzo Ceccarelli. Per la pallanuoto gli atleti convocati in nazionale, e cioè Elena Altamura, Luca Marziali e Laura Angela Ruani.

Tantissimi nel nuoto, in piscina e in acque libere, per aver partecipato ai campionati italiani assoluti: Matteo Busilacchi, Giada Del Medico, Filippo Mazzieri, Lucia Principi (parla dei recenti campionati Assoluti), Federica Pietrini, Gaia Giuliodoro, Serena Marconi, Emanuele Costanza (tutti Nandi Ars Loreto); l’olimpionico Alessandro Ragaini, Linda Belfiori e Alessio Fiorani (Team Marche); Emanuel Turchi, Eugenio Vecchietti, Veronica Montanari e Arianna Ferri (Vela Nuoto Ancona) più Nicholas Karol D’Onghia e Valerio Lombardo (che nel quadriennio però erano tesserati Team Marche, oggi con la Vela Nuoto Ancona). Per il nuoto master i medagliati internazionali o i record internazionali, nella provincia di Ancona, a Chiara Belfioretti, Nicholas Bonvini, ed Emanuel Turchi. Per le società di pallanuoto premiate quelle che militano in campionati nazionali, tra le "anconetane" la Vela Ancona, l’Osimo Pirates, la Jesina Pallanuoto e il Team Marche Pallanuoto Moie. Per il nuoto premiate la Nandi Ars Loreto, nel 2022 in A2 femminile di Coppa Brema, e la Team Marche per aver portato Ragaini alle Olimpiadi di Parigi.