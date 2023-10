Cerimonia in Comune, la Costituzione consegnata ai neomaggiorenni

Una ventina di neomaggiorenni hanno ricevuto la Costituzione nel corso della cerimonia promossa nel salone degli Stemmi dalla presidenza del Consiglio comunale di Castelfidardo e dalla sezione Anpi. Un gesto simbolico, ma pieno di significati concreti. La vicesindaco Romina Calvani ha detto: "La Costituzione fornisce le ‘regole del gioco’ per entrare a fare parte in modo consapevole della società, assumendo un ruolo che inizia con l’esercizio del voto, per poi manifestarsi in tutta la comunità".