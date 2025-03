Cerioni, Trillini e Coltorti fuori: i Repubblicani si schierano con loro

In vista dell’inaugurazione del nuovo Palascherma e della decisione della Federazione di "silurare" Cerioni, Trillini e Coltorti, scendono in campo i Repubblicani in difesa di quest’ultimi. "Certi interventi sia di politici che di amministratori danno l’impressione di una cosa che si deve fare più che di un messaggio sentito e partecipato" dicono dall’Mre. Il riferimento è all’assessore Animali accusato di "tempistica sbagliata e anche per la poca partecipazione che esprime nel contenuto. Siamo al ’prendiamo atto’. In questo caso delle scelte della Federazione Nazionale scherma. Certo non si pretende che l’Amministrazione possa incidere in decisioni così gravi, ma nemmeno il Club Scherma è una associazione come tante. E sono state cercate tutte le vie per avere notizie e per intervenire non appena venuti a conoscenza dell’incarico non rinnovato? E soprattutto siamo stati in grado di far sentire la nostra vicinanza? La qualità non si inventa, né si acquista con nomine. Gli allenatori vanno e vengono e chissà che a breve non debbano tornare in Via Sollazzi a cercare vittoria e professionalità. Carissimi schermitori, la città è tutta con voi".