Cerreto d'Esi, via vai di persone da una casa: i carabinieri trovano droga

Cerreto d’esi (Ancona), 14 marzo 2024 – Militari in borghese in azione lo scorso week end a Cerreto d’Esi dove hanno trovato della droga nascosta in un’abitazione. I carabinieri erano stati informati di un via vai nei pressi di in un’abitazione nella quale risiedeva un 30enne nato a Fabriano. Un via vai di giovani del posto e non solo. Hanno deciso di approfondire, procedendo a una perquisizione personale e domiciliare. Indosso all’uomo, i carabinieri hanno trovato mezzo grammo di cocaina. Mentre nei locali di pertinenza e in particolare in garage e in cantina hanno trovato nascosti oltre 6 grammi di hashish. Il 30enne fabrianese è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Ad Arcevia nelle ore serali alcuni automobilisti hanno contatto le forze dell’ordine per segnalare un incidente, con un’automobile finita fuori strada. È intervenuta la pattuglia del nucleo Radiomobile. I carabinieri hanno trovato una donna dell’est residente ad Arcevia che fortunatamente non aveva alcuna ferita evidente riportata a seguito dell’incidente. Ma vi erano segni evidenti di un avvenuto consumo di alcol. È stata sottoposta all’etilometro: la donna è risultata positiva per oltre 1,8 di grammi su litro. E’ stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Per lei patente ritirata e auto sequestrata.