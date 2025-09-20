Bologna centro dello sport

Carabiniere di 46 anni muore colto da malore alla festa dell’uva

La tragedia ieri sera: l’uomo, in servizio, è stato prontamente soccorso da colleghi e sanitari ma per lui non c'è stato nulla da fare. Spente le luci e la musica, la serata è stata annullata. Il cordoglio del sindaco Grillini

La tragedia: inutile ogni soccorso per il carabiniere di 46 anni in servizio alla festa dell'uva e colto da malore

La tragedia: inutile ogni soccorso per il carabiniere di 46 anni in servizio alla festa dell'uva e colto da malore

Cerreto d’Esi (Ancona), 20 settembre 2025 – E’ in servizio alla festa dell’uva di Cerreto d’Esi con i suoi colleghi quando accusa un malore e si accascia a terra.

Inutile ogni tentativo di soccorso per lui, 46 enne, carabiniere originario della Puglia ma residente a Pesaro dove lavorava per l’unità cinofila. I colleghi prima e il 118 poi hanno subito provato a rianimare il carabiniere, tentativi durati a lungo ma il suo cuore non ne ha proprio voluto sapere di ripartire.

Sotto choc i tanti presenti alla partecipata festa dell’uva che richiama ogni anno persone anche da fuori Comune. Constatato il decesso dell’uomo la festa è stata subito stoppata e le persone sono ritornate a casa.

“Esprimo a nome di tutta la comunità cerretese le più sentite condoglianze per la scomparsa del giovane carabiniere in servizio ieri sera durante la nostra festa dell’uva, colpito da un malore improvviso – commenta il sindaco David Grillini -. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e a quello dei colleghi che, al momento dell’accaduto, erano visibilmente molto provati. Ieri sera abbiamo immediatamente sospeso la festa”.

" Oggi ci troviamo nella difficile posizione di prendere una decisione circa il proseguo della medesima, per la giornata di oggi e domani – ha aggiunto il primo cittadino -. Dopo un confronto con le associazioni e tutti gli organizzatori della manifestazione, avvenuto questa mattina, si è unanimemente deciso di continuare l’evento. Certamente siamo tutti sconvolti e con lo stato d’animo a pezzi, tuttavia la considerazione emersa a margine della riunione è che la festa dell’uva è organizzata quasi nella totalità da volontari operanti in associazioni del terzo settore del territorio, che si autosostengono e che, con una sospensione, sarebbero fortemente penalizzati anche per la continuazione delle loro attività annuali. Decisione assai difficile perché umanamente ognuno di noi è ancora scioccato da quanto accaduto. Abbiamo convenuto di osservare un minuto di silenzio, in occasione dell’avvio ufficiale della corsa delle botti, in programma domenica pomeriggio”.

