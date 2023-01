Cerreto d'Esi, evade dalla comunità: trentenne arrestato due volte

In azione i carabinieri

Fabriano (Ancona), 17 gennaio 2023 - Doveva scontare una detenzione domiciliare, in una comunità terapeutica delle Marche, a seguito di una denuncia per spaccio. Prima del termine della pena pari a dieci mesi, però è evaso. Arrestato, poco dopo, dai carabinieri era stato portato in carcere per finire di scontare la pena. Nei giorni scorsi, però, è stato nuovamente arrestato.

Protagonista un 30enne di Cerreto d’Esi. Il giovane, due anni fa, è stato denunciato per spaccio dai militari della stazione di Cerreto d’Esi. Al termine del processo è stata disposta per lui una pena di dieci mesi da scontare in una comunità terapeutica. Ma il trentenne, prima del termine della pena, ha deciso di evadere. Rintracciato rapidamente dai carabinieri è stato accompagnato nuovamente in carcere per finire di scontare quanto doveva.

Nei giorni scorsi però è arrivato il nuovo provvedimento. I carabinieri di Cerreto d’Esi hanno bussato alla sua porta e lo hanno arrestato nuovamente. Al termine del nuovo processo, infatti, il giudice del Tribunale di Ancona ha disposto un’altra pena di dieci mesi per il reato di evasione. Il 30enne, quindi, è stato prelevato e trasferito nel carcere di Ancona.