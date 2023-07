Cerreto e Fabriano piangono il professor Duilio Centocanti

Due comunità in lutto per la scomparsa del professor Duilio Centocanti. Originario di Cerreto D’Esi, ma legato molto anche a Fabriano è morto all’età di 61 anni. Il professore, specializzato in materie matematiche, si era anche candidato alle ultime elezioni comunali di Fabriano con la lista "Nessuno Escluso" a supporto del candidato sindaco Vinicio Arteconi. Centocanti lascia la moglie Nicoletta Cerbini e il fratello Angelo. L’ultimo saluto sarà celebrato stamattina alle 11:30 presso alla chiesa Collegiata di Cerreto D’Esi.