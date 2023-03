Cerreto è pronta a cambiare luce Nuova rete di pubblica illuminazione

Partita in questi giorni la ristrutturazione della obsoleta rete di pubblica illuminazione della gran parte del paese. Un cantiere da 870mila euro. A rendere nota la novità è il sindaco David Grillini che dalla sua pagina Facebook ufficiale spiega: "Qualche tempo fa avevamo comunicato di aver preso questa decisione affidando i lavori alla società "Enel X" che quindi ha in carico la manutenzione dell’impianto e la gestione degli eventuali malfunzionamenti. Abbiamo iniziato i lavori, dando la priorità alla sostituzione di quei pali considerati, a seguito di sopralluoghi, pericolosi per l’incolumità pubblica a causa dello stato di degrado degli stessi, in particolar modo quelli nei pressi delle scuole elementari. Poi successivamente l’intervento si estenderà a tutta la rete cittadina prevedendo la totale sostituzione delle luci con lampade a led, la ristrutturazione dei quadri e di tutti i pali che lo richiederanno. Certamente i lavori – rimarca il primo cittadino- necessiteranno di un certo periodo di tempo. Lo scopo è quello di avere un’illuminazione che non abbia le solite difficoltà che hanno visto troppo spesso intere vie al buio a seguito di eventi piovosi, ma anche un risparmio energetico nel lungo periodo accompagnato da una efficiente illuminazione stradale, nonché la messa in sicurezza dell’intera rete". Un intervento particolarmente atteso dalla comunità ma che richiederà diversi mesi di tempo per essere messo in atto.

Sa.fe.