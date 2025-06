Cerreto investe nello sport. Lavori al tetto del bocciodromo

Il Comune di Cerreto d’Esi continua a investire nelle strutture sportive del territorio comunale. "Come già annunciato mesi fa, finalmente sono iniziati i lavori di ristrutturazione di gran parte del tetto del bocciodromo che dopo circa trent’anni, dato il susseguirsi degli eventi meteorologici e complice un’architettura d’effetto ma poco funzionale, aveva bisogno di un intervento straordinario – comunica l’assessore allo Sport Stefano Stroppa -. Durante questi anni, nel limite delle possibilità, abbiamo messo mano alla struttura che in passato non aveva mai beneficiato di attenzioni: molte vetrate che si affacciano sui campi da gioco sono state cambiate perché rotte o seriamente danneggiate, il sistema di riscaldamento, oramai non più a norma e poco performante, è stato sostituito con uno più efficiente e sicuro. Infine la copertura bituminosa non assolveva più le sue funzioni, infatti ultimamente le infiltrazioni d’acqua erano aumentate di numero e quantità tali che durante le piogge più copiose, l’acqua cadeva all’interno e sulle corsie di gioco".

In questi giorni la ditta incaricata sta eseguendo i lavori di ripristino della copertura e contestualmente la posa dell’isolamento termico in modo che vengano risolte le criticità e si possa aumentare il comfort climatico all’interno dei campi da gioco.