Cerreto piange la maestra. Maria Boccadoro: "Una donna di cultura"

La comunità cerretese perde una figura storica: la maestra Maria Boccadoro. E’ morta ieri a 78 anni."Una donna al passo coi tempi, di grande cultura innamorata delle tradizioni e del dialetto cerretese – commenta il sindaco David Grilllini-. Maria sarà ricordata anche per essere stata la maestra di generazioni di cerretesi a cui ha trasmesso, oltre ad una robusta didattica, un grande amore per l’arte e per il bello. Ci stringiamo all’immenso dolore della famiglia e del caro amico e assessore Stefano Stroppa (il figlio, ndr). Il funerale domani alle 16 alla chiesa Collegiata di Cerreto D’Esi.