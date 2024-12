Certificati pediatrici per bambini disabili: accordo tra Ospedaliero Universitaria delle Marche e Inps

Certificati specialistici pediatrici per le patologie dei bambini disabili, accordo e firma del protocollo tra l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e l’Inps. Una rivoluzione sanitaria contro la burocrazia a tutela dei minori con disabilità e delle rispettive famiglie.

In pratica, le prime visite per accertare il grado di disabilità di un minorenne verranno espletate dagli specialisti del presidio ‘Salesi’. Le loro conclusioni, trasmesse alla sede regionale dell’Istituto di previdenza sociale, serviranno per eliminare la burocrazia, accelerare i processi, evitare nella maggior parte dei casi un ulteriore step di visita presso la Commissione medico integrata dell’Inps e, fattore non secondario, le famiglie eviteranno anche il costo della visita, in media tra 50 e 100 euro.

In attesa della riforma del settore nel 2026, azienda ospedaliera e Inps hanno deciso di anticipare i tempi.

"La digitalizzazione contro la burocrazia. La firma di questo protocollo quadro è un passo in avanti per tutti – ha detto il Direttore generale di Torrette, Armando Gozzini –. Con un passaggio telematico e con la garanzia dei nostri professionisti, sarà più agevole per tutti applicare le procedure per il riconoscimento delle invalidità". L’azienda ospedaliera si è mossa avviando la formazione del suo personale medico: "Hanno già aderito alla formazione 66 nostri medici – hanno ricordato il direttore sanitario, Claudio Martini, la direttrice amministrativa, Cinzia Cocco e la responsabile del procedimento, Laura Polenta –. Da gennaio saranno operativi dopo il rilascio delle abilitazioni. La cosa non finisce qui, ci siamo attivati per fare aderire altro personale specialistico per adeguarsi comunque in anticipo rispetto alla riforma del 2026 che comprende anche le nuove regole sul certificato pediatrico introduttivo".

Fino a qui l’azienda, l’altro partner direttamente interessato è l’Inps: "Siamo entrati nell’era del fascicolo sanitario elettronico – ha detto la direttrice regionale Inps Marche, Emanuela Zambataro –, perciò è sempre più necessario mettersi in rete, rappresentare due punti tra le isole. I vantaggi di questa procedura sono evidenti; prima di tutto alleviare quello che io considero il ‘dolore burocratico’ di famiglie già alle prese con la malattia a carico di un minore che in questo modo potranno eliminare un ulteriore passaggio, con la garanzia della competenza di un ospedale specialistico pubblico. Alleviare l’intero percorso riduce tempi e costi, aumenta la sicurezza di una valutazione e anticipa la riforma".