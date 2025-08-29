Certificazioni false, impianti e casa inagibili

Fa ristrutturare la propria casa e quando i lavori stanno per terminare si accorge che le certificazioni per gli impianti elettrici, termici e del gas erano fasulle. A sottoscriverle sarebbe stata una persona che non avrebbe mai messo piede nell’abitazione oggetto dell’intervento. Vittima del raggiro un osimano di 40 anni, che ha denunciato l’impresa edile, con sede alla Baraccola, per falsità ideologica. Il legale rappresentante, un 52enne anconetano, rischia ora un processo. Il prossimo 12 novembre dovrà affrontare l’udienza predibattimentale, in tribunale, davanti alla giudice Maria Elena Cola. "Ho presentato diverse querele – spiega Roberto Tuzzi, proprietario dell’abitazione fatta ristrutturare – che hanno portato all’apertura di un procedimento penale. Ho anche segnalato la vicenda alla Camera di Commercio, ente preposto alla verifica delle imprese abilitate. Non so se i miei impianti a questo punto siano sicuri e a norma. Il Comune di Osimo intanto mi ha tolto l’agibilità da un anno, la mia abitazione è provvisoriamente inagibile. Racconto quanto mi è successo per far sì che altri non cadano nella mia stessa situazione. L’impresa che ha eseguito i lavori a quanto pare non poteva certificarmi anche gli impianti, ma li ha realizzati e fatti certificare da altri". Tuzzi ha fatto anche una causa civile, perché dopo l’inconveniente ha bloccato i pagamenti alla ditta, che però gli ha mosso contro un decreto ingiuntivo, facendogli subire anche un pignoramento. Un consulente nominato dal tribunale ha riconosciuto all’osimano un danno di 20mila euro, ma deve saldare i lavori alla ditta ora inquisita. Pende un ricorso in appello per la causa civile. La ristrutturazione era iniziata nel 2020, la denuncia risale al 2022.