Cesanella, via ai lavori al polo scolastico

Oggi inizieranno i lavori di messa in sicurezza e scavo del terreno contaminato da frammenti di fibrocemento contenenti amianto, presenti nell’area di cantiere del nuovo polo scolastico Cesanella. Si è conclusa la fase di campionamento del terreno su cui si è scoperta la presenza di frammenti di eternit. I lavori verranno effettuati, in osservanza al piano di lavoro presentato alla A.S.T. di competenza, dalla Ditta Tecnocoperture Srl. "L’intervento verrà eseguito in sicurezza seguendo tutte le procedure previste dalla normativa vigente, nello specifico la zona interessata dai lavori sarà continuamente irrorata con prodotto incapsulante certificato di Cat. D. atto ad evitare la dispersione di eventuali fibre durante lo scavo e successiva rimozione dei frammenti in Mca. A scopo precauzionale, si fa divieto di oltrepassare, per tutta la durata dei lavori, la recinzione di cantiere esistente - fa sapere l’Amministrazione - I lavori di messa in sicurezza e di scavo del terreno avranno una durata di circa 30 giorni . Per velocizzare le attività e rispettare i termini Pnrr la ditta incaricata lavorerà almeno su 6 giorni lavorativi con due squadre. Un’ulteriore ditta incaricata (New Land Srl) provvederà al trasporto ed allo smaltimento presso sito autorizzato del materiale, pertanto potrebbero verificarsi disagi alla circolazione su Via Perugino circa un paio di volte al giorno a causa delle manovre dei mezzi dedicati".