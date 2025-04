Cesano alza la voce: "Prolungate il lungomare"

"Il prolungamento del lungomare è necessario". I residenti di Cesano tornano a chiedere a gran voce il prolungamento del lungomare alla luce dei disagi dovuti al rifacimento del manto stradale nella frazione.

"Questi lavori hanno evidenziato che il traffico non può convogliare in via strada terza – spiegano alcuni residenti – per alcuni giorni, il rifacimento di un tratto di manto stradale, un intervento necessario, ha obbligato corrieri e trasportatori, impossibilitati a transitare nel sottopasso delle Piramidi a causa dei lavori, a percorrere circa tre chilometri in più per immettersi nella statale. L’unico sottopasso che consente il transito di mezzi pesanti e autobus è quello di via Zanella. Per non parlare di noi residenti, che come loro ci siamo trovati a dover tornare indietro e questo ogni volta che il sottopasso si allaga o c’è un problema. Auspichiamo che dopo l’estate possano partire finalmente i lavori che riguardano il prolungamento del lungomare".

Il progetto prevede che, accanto al tracciato della pista ciclabile (e pedonale) in corrispondenza dei cosiddetti "palazzi gemelli", ci sarà anche la strada carrabile che attraverserà un tratto di arenile per poi rientrare sulla strada adiacente allo stabilimento Baia Canaria. "È l’unico modo per evitare che la frazione sia divisa in due parti – proseguono – Una strada da noi molto attesa insieme alla pista ciclabile che consentirà di attraversare il fiume e proseguire fino al lungomare di Marotta".

Quella di Cesano è una frazione che negli ultimi anni è cresciuta notevolmente e su cui sono stati fatti alcuni interventi e altri sono previsti. La viabilità è un problema che si ripercuote non solo sui residenti, ma anche sui tanti turisti che ogni estate scelgono quel tratto di spiaggia, che ha sempre di più le sembianze di un’oasi.