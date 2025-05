Cesano ha rievocato la "tratta". La più antica tecnica di pesca

A Cesano una settimana per tenere viva la tradizione. Si è svolta lunedì la rievocazione della "tratta", grazie all’impegno e alla passione dell’associazione Noi della Battana e dei pescatori storici della frazione, rappresenta un momento straordinario di trasmissione culturale alle nuove generazioni. Come ogni anno, Ogni anno, i bambini di alcune scuole sono arrivati sulla spiaggia per rivivere insieme un’antica tecnica di pesca non significa solo raccontare un pezzo di storia, ma rendere vivo il legame profondo che questa comunità ha con il mare, con il lavoro, con i suoi valori più autentici. "L’Amministrazione Comunale esprime un sincero ringraziamento a tutti i volontari e ai protagonisti di questa iniziativa, che con cura e dedizione mantengono vive le tradizioni locali. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza, educano al rispetto dell’ambiente e della cultura marinara, e rendono orgogliosa l’intera città di Senigallia". E da venerdì a domenica nella frazione che si affaccia interamente sul mare prende il via la 63° Sagra del Pesce.