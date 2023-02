Cesano spento e poco curato "Noi di serie B"

"Noi, frazione di serie B". Monta la protesta dei residenti di Cesano che tornano sulla riduzione dell’illuminazione, le strade dissestate e la poca cura della baia che in estate è frequentata da migliaia di persone. "Provate a raggiungere la frazione transitando su strada della Marina dove la strada è un colabrodo e anche il manto stradale nelle vicinanze della rotatoria che si trova all’altezza del ristorante Pongetti è pieno di buche e pericoloso" - spiegano alcuni residenti – Un anno fa la Giunta aveva posizionato un defibrillatore sul lungomare e aveva, dopo anni, realizzato un tratto di pista ciclopedonale per collegare il lungomare ed evitare così, a ciclisti e pedoni, di transitare in un tratto di strada pericoloso. Con l’arrivo dell’inverno invece, la frazione è stata penalizzata con lo spegnimento delle luci sul lungomare e lasciata praticamente al buio: "Quest’anno per la prima volta, durante le festività natalizie, in quasi tutti i giardini erano presenti luminarie proprio per evitare di lasciare la frazione semi buia – proseguono i residenti – già nei mesi invernali si spopola, se poi viene anche trascurata, scompare". Lo scorso 31 dicembre ha chiuso anche uno dei due piccoli supermercati presenti sul mare, anche se, resta sempre aperto e poca distanza il centro commerciale ‘Il Maestrale’: "È vicino ma sicuramente non è facile da raggiungere a piedi – affermano i residenti – bisogna attraversare una rotatoria su un tratto di statale, non ci lamentiamo dei negozi, perché sappiamo che le chiusure sono ovunque, ma si potrebbero limitare i disagi, come la scarsa visibilità allo stop di via terza strada, dove le auto in sosta rendono impossibile vedere chi transita nel sottopasso, abbiamo chiesto più volte di aggiungere dei panettoni, ma nulla". In vista dell’arrivo della stagione estiva si guarda anche alla spiaggia: "Qui a Cesano si forma una vera e propria baia, molto frequentata con l’arrivo della bella stagione – affermano – ma da anni, chiediamo, nonostante si tratti di spiaggia libera, la possibilità che venga ripulita, così come abbiamo chiesto più volte che vengano allestiti anche altri cestini per la spazzatura che spesso viene riposta in quelli dei condomini vicini al lungomare". Una delle poche frazioni dove il mercato immobiliare è in continuo movimento e dove sono in corso nuove costruzioni: "Andrebbe preservata piuttosto che trascurata – concludono – invitiamo a migliorare, noi come residenti, facciamo il possibile".

Silvia Santarelli