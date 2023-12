Cesare Baldoni, novant’anni dedicati a letteratura e creatività

Novant’anni di vita, di cui 75 spesi all’insegna della letteratura e della creatività. Domani lo scrittore anconetano Cesare Baldoni festeggerà un compleanno speciale, quello dei 90 anni, nel suo ‘rifugio’ al Ciliegio del Conero. Una carriera, la sua, fatta di 50 opere pubblicate (22 tradotte), importanti premi e riconoscimenti in Italia e all’estero, la partecipazione dal 1974 alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, la maggiore rassegna del libro nel mondo. Tre volte Premio nazionale della cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento editoria); vincitore con "Il ragazzo di Piazza Colonna’ del premio nazionale "Città di Torino - La Mole", dell’Europa Sud Città di Bari" con "Il tempo delle libellule"; presente alle finali dei premi Viareggio e Campiello con "Le streghe sotto il ciliegio"; cinque prefazioni firmate da Carlo Bo ai romanzi di maggior successo, fra cui "Il Totem", "Sortilegio" e "Il Sole sull’Elba"; premi internazionali fra cui il "Thomas Mann", il "Franz Kafka" e il "Lev Tolstoj". Cesare Baldoni taglia il traguardo dei novanta anni insieme a Barbara, insegnante di Amburgo che da 54 anni sta al suo fianco come moglie e traduttrice.

Con editori come la Società Editrice Internazionale di Torino (SEI), Mondadori, De Agostini e Besa, Baldoni ha gettato sul campo creativo oltre mille fiabe, i romanzi generazionali dagli anni Quaranta a oggi, autentici spaccati d’epoca, e i recenti romanzi metafisici "Il viaggio dell’Io - oltre la vita", "La valle dell’Infinito", "Giudizio Universale", "La foresta dell’Io" e "Walhalla". Ma ecco nascere alle stampe un’opera in duplice veste, "Apokalypse" e "Anima", già definita da critici stranieri di eccezionale originalità, un unicum. "Apokalypse - dice lo scrittore -, rivela gli assurdi della geopolitica in una prospettiva a venire che non vorrei mai accadesse. Su ’Anima’, tratto da ’Logòs’, i testi esprimono la storia umana e dello spirito. E’ un viaggio nell’Oltre attraverso la parola, l’esprit, il nesso che unisce l’uomo al proprio Io interiore, dando testimonianza al Fedone di Platone sulla inesauribilità dell’Anima. ‘Lògos’ è un’opera immensa, circa 3500 cartelle realizzate nell’arco di alcuni anni, che vorrei vedere pubblicata in più volumi. Un’opera senza precedenti, fra metafore, soliloqui, monologhi, dialoghi, ambienti, verità rivelanti e lampi di vita, in una dualità umana e metafisica. Reputo sia la maggiore opera della mia esistenza".