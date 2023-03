Cesarini si smarca dalla casa di riposo

Aumentano le rette alla casa di riposo -residenza protetta, l’opposizione attacca e la maggioranza spiega i motivi. La struttura per anziani è stata appena affidata in concessione per i prossimi 5anni e il sindaco Alfredo Cesarini ha rivendicato la bontà dell’essere "usciti da una gestione diretta" e parlato di "un’ottima scelta che ha portato un risparmio economico di diverse decine di miglia di euro che sarebbero finiti altrimenti sulle spalle dei nostri concittadini. Basti solo pensare che con il Covid nel biennio 2020-22 la casa di riposo ha avuto perdite per ben 192.508 euro delle quali si è fatta carico la cooperativa che aveva la concessione e non il Comune. Tale scelta non solo non ci ha tirato dentro a costi difficili da sostenere con il bilancio comunale, ma addirittura ci ha fatto riscuotere 46 mila euro l’anno per il canone di concessione". Poi sui rincari: "Nonostante tutti gli aumenti di questi anni le tariffe sono rimaste invariate dal 2019 e lo rimarranno fino al 30 giugno prossimo, nonostante l’inflazione oltre il 15%. Abbiamo rideterminato le nuove tariffe che entreranno in vigore il 1° luglio: abbiamo considerato un aumento di circa il 3-4%, inferiore alla rivalutazione delle pensioni che è stata di circa il 7%".