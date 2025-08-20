Cessione società, Sarnari: "Un contatto con i romani, ma nulla di concreto"

"C’è stata una telefonata con il gruppo romano (con a capo l’imprenditore Cristiano Filippi, ndr) una ventina di giorni fa, ma non si è concretizzato nulla, almeno per ora. Ma ci sono stati anche altri in precedenza a bussare alla nostra porta".

Parole del presidente del Castelfidardo, Costantino Sarnari, che ha voluto chiarire la situazione e la ridda di voci che si stanno rincorrendo ormai da settimane dalle parti del Mancini e non solo. Di una probabile cessione della società, totale o parziale. "Se qualcuno volesse darci una mano, ben venga – anche per rilevare l’intera società – ma prima dobbiamo valutare: semmai dovessimo cederla, ci terremmo a lasciarla in buone mani".

In attesa la squadra ha ripreso gli allenamenti dopo la mini pausa per Ferragosto in vista dell’ultima amichevole prima dell’esordio in Coppa Italia di domenica 31 agosto ad Ancona. Sabato i biancoverdi ospiteranno la Castelfrettese, alle ore 16, formazione neopromossa in Promozione, al Mancini. Sarà quindi la rifinitura prima della Coppa, ma soprattutto mister Stefano Cuccù vorrà vedere progressi rispetto alla sconfitta contro la Jesina alla vigilia di Ferragosto, la prima per i biancoverdi dopo tre vittorie di fila.