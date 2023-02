"Cessione Whirlpool, l’occupazione sarà garantita"

Whirlpool verso la cessione degli stabilimenti e dell’occupazione, ieri a Roma la multinazionale ha illustrato ai sindacati l’operazione di cessione delle attività europee: rassicurazioni sono arrivate sul fronte occupazionale ma le sigle chiedono maggiori garanzie e caldeggiano l’intervento del Governo.

"Quanto alla cessione delle attività europee alla costituenda società, di cui Whirlpool deterrà il 25% e Arçelik il 75% - rimarcano Fiom Uilm Fismic UglM dopo l’incontro – è stato precisato che saranno esclusi gli elettrodomestici KitchenAid e Maytag. Whirlpool e Arçelik dovranno agire come entità separate fino al perfezionamento della operazione, che è sottoposta ad alcune condizioni, fra cui l’approvazione della antitrust e prevedibilmente si compirà nella seconda metà del 2023. I marchi continueranno a essere utilizzati dalla nuova società. Insieme alla totalità della unità produttive, saranno ceduti tutti i dipendenti, le piattaforme e i prodotti. La nuova società conta su un fatturato 2022 di sei miliardi, 9 fabbriche (compresa Melano) conferite da Whirpool e 2 conferite da Arçelik, nonché 20mila dipendenti di cui 14mila da Whirlpool. Infine è stata accolta la nostra richiesta di erogare 300 euro di benefit. Non ci sfuggono i rischi di un processo di integrazione, che per sua stessa natura rischia di produrre sovrapposizioni. Contatteremo il Governo per chiarire anche alle istituzioni che l’atteggiamento sindacale dipenderà dalle garanzie offerte sull’occupazione".

"E’ necessario – rimarca Pierpaolo Pullini (Fiom) - l’intervento dei governo e la convocazione del tavolo ministeriale affinché, nella costruzione di questo grande produttore di elettrodomestici, il made in Italy svolga un ruolo centrale e strategico, garantendo la continuità delle funzioni e degli stabilimenti Italiani".

"E’ stata accolta la nostra richiesta di erogare 300 euro di flexible benefit – spiegano ancora le sigle -: entro marzo saranno erogati 200 euro in buoni benzina (agli operai in forma cartacea, agli impiegati tramite accreditamento su conto welfare) più ulteriori 100 euro accreditati sul conto welfare e spendibili in altra forma". "In ogni caso - rimarcano - l’azienda dichiara che l’operazione in corso fra Whirpool e Arçelik porterà a piena continuità dei rapporti di lavoro e alla creazione di un grande produttore di elettrodomestici in Europa. La direzione ha anche dichiarato che i duecento milioni di sinergie attesi deriveranno principalmente da maggiore efficienza sugli acquisti e dall’ottimizzazione della piattaforme".

Sara Ferreri