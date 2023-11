"Cetra... una volta" omaggio al quartetto con i Fresi e Fornari

Inizia nel segno della musica la nuova stagione del Teatro Comunale Goldoni di Corinaldo, realizzate dal Comune e dall’Amat.

Il cartellone prende il via questa sera (ore 21.15) con il trio composto da Toni Fornari, Emanuela Fresi e Stefano Fresi, protagonisti di ‘Cetra... una volta’, lavoro scritto da Toni Fornari e Cristiana Polegri, messo in scena dal regista Augusto Fornari. ‘Cetra...una volta’ è un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni Quaranta agli anni Ottanta.

La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti da tre interpreti eccezionali, capaci di dar vita a un concentrato esplosivo di bravura, simpatia e bel canto. Il divertimento è assicurato, e anche la nostalgia in chi ha superato da diverso tempo gli ‘anta’. Come racconta Augusto Fornari nella presentazione dello spettacolo, ‘è proprio in famiglia che è nato il nostro amore per loro. Io, mio fratello Toni, Stefano e sua sorella Emanuela molti anni fa ascoltavamo le loro canzoni. Poi Stefano, Toni ed Emanuela, che in seguito avrebbero formato il trio comico-vocale Favete Linguis, iniziarono a cantarle, prima, poi a modificarle, a riscriverle, a reinventarle.

Ed eccoci al senso di Cetra... una volta: non un racconto filologico, non solo la storia di un gruppo che ha fatto la storia, ma un atto d’amore per ciò che ci ha ispirato; canzoni, sketch, parodie musicali, gag e soprattutto leggerezza, divertimento e amore per questo nostro mestiere’. Biglietti (primo settore 18 euro, secondo settore 15 euro) in vendita a teatro dalle ore 20 (info 3386230078). Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione. Biglietti disponibili anche sul sito www.vivaticket.com e nei circuiti AMAT e Vivaticket. Per informazioni: Amat (071 2072439).