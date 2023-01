Cgil, al via la stagione congressuale: i candidati

Cgil Ancona, al via la stagione congressuale. Le prime battute sono dello scorso 12 dicembre con le assise delle categorie provinciali mentre la Camera del Lavoro di Ancona concluderà questa fase con il suo congresso il 10 e 11 gennaio a Jesi. Quindi, i congressi proseguiranno con quelli delle categorie regionali per concludersi poi con l’assemblea regionale della Cgil in programma dal 31 gennaio al 1° febbraio ad Ancona. Con i primi congressi nella provincia di Ancona, ecco le nomine dei nuovi segretari, in gran parte donne e giovani, e varie conferme. Tra le new entry, oltre Sara Galassi, segretaria provinciale Fiom Cgil, Daria Raffaeli, segretaria Fillea (edilizia e costruzioni), Paolo Grossi, Flai (alimentari), Elisa Marchetti, 31 anni, segretaria Nidil Ancona, Giulia Pieri, 30 anni, segretaria Fisac (bancari). Tra le conferme David Visani, Filctem (chimici e gomma), Eleonora Fontana alla Flc (scuola e università), Valeria Talevi alla Filt (trasporti), Stefania Ragnetti alla Fp (Funzione pubblica). E ancora: Domenico Sarti, confermato alla guida dello Spi (pensionati), Guido Pucci all’Slc (comunicazione) e Giuseppe Galli alla guida della Filcams (commercio e servizi).