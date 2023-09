Cgil, arriva la Festa di LiberEtà a Senigallia: Landini e Marcorè sul palco

La spiaggia di velluto scelta per la festa di LiberEtà: "Una scelta non casuale, un anno fa la città fu devastata dall’alluvione". Venerdì arriva Landini. Senigallia sempre più simbolo di ripresa dopo l’alluvione che il 15 settembre dello scorso anno ha messo in ginocchio la città ed il suo hinterland causando 13 vittime, a un anno di distanza dal quel tragico evento, è la location scelta per la ventiseiesima edizione della Festa di LiberEtà, il mensile del sindacato dei pensionati Cgil.

La festa si aprirà domani pomeriggio nei Giardini della Rocca Roveresca con il premio letterario LiberEtà e il premio Guido Rossa. L’evento sarà presentato da Neri Marcorè. Seguirà un confronto su "Crisi del clima e riflessi sull’acqua", tra Annalisa Corrado, ingegnera meccanica ed ecologista che fa parte della segreteria del Partito democratico, e il segretario generale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti.

A concludere la prima serata sarà Neri Marcorè si esibirà in piazza del Duca con la sua band a partire dalle 21. Giovedì 14 settembre l’evento riprenderà dalle 15.30 nei Giardini della Rocca Roveresca, con il dibattito "L’ambiente siamo noi. Come salvare il pianeta cambiando sistema", moderato dal direttore di LiberEtà, Giuseppe F. Mennella, al quale parteciperanno Ottavia Belli di Sfusitalia, Fabio Ciconte di associazione Terra, Monica Di Sisto di Fairwatch, Paola Mercogliano del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, e Ivan Pedretti. Seguirà alle 17.30 la premiazione dei Liberattivi, i diffusori di LiberEtà che si sono distinti nel lavoro di promozione degli abbonamenti del mensile. L’evento sarà condotto dalla comica Daniela Baldassarra.

Alle 21,30 ci si sposta in piazza del Duca per il concerto ‘Inti-Illimani Historico’. Un momento dedicato ai cinquant’anni dal colpo di stato in Cile, che sarà preceduto dalla testimonianza di Lucia Rojas, adolescente al tempo del golpe, intervistata da Aldo Gara. Ma l’attesa è tutta per Landini che alle 10 parlerà alla la manifestazione di pensionati e pensionate provenienti da tutta Italia per ribadire a gran voce le proprie richieste al governo. Sarà presente anche il segretario nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti. L’evento coinvolgerà sia il centro storico che il lungomare: una mostra fotografica sull’alluvione sarà allestita negli spazi Expo della Rocca Roveresca, mentre dal pomeriggio, alla Rotonda a Mare saranno presenti stand enogastronomici conla possibilità di gustare un apericena nel gioiello sospeso tra cielo e mare.