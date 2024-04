Chalet ai giardini: bando deserto. Scattano le critiche: "Una vergogna"

"Nonostante il caldo e le richieste di cittadini e turisti, lo Chalet dei giardini pubblici Regina Margherita di Fabriano è ancora chiuso. E’ una vera e propria vergogna". E’ il consigliere comunale Pino Pariano a scagliarsi contro l’Amministrazione comunale per la mancata apertura dovuta al bando andato deserto. "Il luogo di ritrovo estivo, storico per eccellenza di tutti quelli che vivono nell’entroterra è tristemente chiuso - denuncia Pariano -. Eppure si è avuto tutto il tempo necessario affinchè si procedesse con l’apertura in queste belle giornate di sole. Sicuramente, in questi giorni di caldo, lo chalet avrebbe valorizzato il giardino pubblico fabrianese, nel quale sia cittadini che turisti vi passano molto tempo. Ecco perchè chiedo all’Amministrazione comunale di adoperarsi affinchè si possa trovare al più presto una soluzione che permetta, soprattutto ai ragazzi, di godere del luogo simbolo dell’estate". C’è parecchio malumore in città per il bando andato deserto: non manca chi critica il prezzo a base d’asta pari a 32mila euro annui, necessitando la struttura di un importante restyling che richiederebbe un esborso di 30mila euro. A pesare sul mancato interesse anche la vicinanza con le case e la difficoltà ad organizzare concerti o serate musicale, nel rispetto dei limiti acustici previsti. La giunta sta studiando il da farsi, ma intanto uno dei luoghi di ritrovo e socialità di tante generazioni dai primi anni del Novecento, caratteristico anche per la sua architettura, resta chiuso e da riqualificare. E probabilmente lo resterà per l’intera estate.