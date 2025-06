Chalet dei Giardini, corsa contro il tempo per aprire

Riaprirà i battenti entro giugno lo Chalet dei giardini pubblici "Regina Margherita" di Fabriano, luogo di affezione per generazioni di cittadini. Tutti aspettano con ansia l’inaugurazione simbolica.

La Giunta Comunale ha infatti affidato in concessione lo storico locale estivo, che potrà così tornare ad essere il punto di ritrovo dei fabrianesi. Dopo tre avvisi pubblici andati deserti, a seguito della valutazione della proposta pervenuta dalla Gimo sas, l’amministrazione comunale ha giudicato positivamente l’offerta pervenuta, procedendo ad affidare la concessione.

La società jesina è al lavoro, sta premendo sull’acceleratore infatti per riaprire il prima possibile anche se c’è tanto da fare. In primis reperire il personale: ci sono avvisi comparsi ovunque, anche sui social, per reclutare tre barman e tre barlady con esperienza, passione, entusiasmo e spirito di squadra, e disponibilità serale e nei fine settimana per tutta la stagione estiva.

Non si espongono troppo però, un po’ forse per scaramanzia, ma ci saranno certo serate di grande musica e non solo che animeranno lo chalet questa estate. "Saranno tante le iniziative da garantire nel corso dei mesi di apertura", hanno fatto sapere dalla società che gestisce già due locali simili nella provincia di Ancona.

L’affidamento ha una durata di 9 anni, con condizioni economiche speculari a quelle dell’ultimo bando. Con l’apertura dello chalet, i ragazzi torneranno ad avere un importante luogo di aggregazione e la città un punto di riferimento per lo svago estivo che tanto mancava in città. La neo assessore Raffaela Busini afferma: "La scelta di affidarne la gestione a un imprenditore esperto del settore, che già coordina con successo altri due Chalet, fa ben sperare per la qualità dell’offerta e la continuità del servizio. La programmazione prevista non è solo un arricchimento culturale e sociale, ma anche un’opportunità concreta di aggregazione".