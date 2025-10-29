"Chalet dei giardini, progetto naufragato"

Rischia di restare chiuso la prossima estate lo chalet dei giardini Regina Margherita, divampano le polemiche. "Il progetto appena naufragato – incalzano da Fratelli d’Italia - risulta essere uno dei tanti nati male e finiti peggio, messi su alla bene e meglio per cercare di arginare le critiche che stavano montando a causa del secondo anno consecutivo in cui questa Amministrazione non avrebbe trovato una degna soluzione ad un uno dei punti di ritrovo più iconici della città che ha fatto da sfondo alle estati di tante generazioni". Al bando però aveva partecipato solo l’ex gestore Matteo Montesi che ha parlato anche di difficoltà nel trovare il personale. Per Fdi invece "tutti sapevano fin dall’inizio come sarebbe andata a finire. Il primo a non aver scommesso nemmeno un centesimo su questa avventura appare, alla luce della mancanza delle penali, l’imprenditore stesso. Abbiamo effettuato un accesso agli atti per poter consultare il contratto del vecchio gestore e le clausole inserite e non abbiamo trovato traccia di penali. Una previsione che ci saremmo aspettati dinanzi a un bando di tale portata, che concedeva per ben 9 anni l’utilizzo della struttura, a garanzia dell’impegno assunto e della serietà del progetto intrapreso".