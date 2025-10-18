Chalet, Matteo Montesi lascia già la gestione

E’ di nuovo senza un gestore lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: Matteo Montesi, pur avendo vinto la gara per nove anni lo scorso anno, ha deciso di rinunciare. "Per motivi personali e professionali", spiega lui stesso, "legati anche alla difficoltà di reperimento del personale – spiega al Carlino – così come avviene ultimamente per molti locali della ristorazione e dell’intrattenimento. Questo oltre agli spostamenti che le gestioni di altri due chalet (di Jesi e Staffolo, ndr) mi imponevano. A malincuore sono costretto, a lasciare la gestione dello chalet dei giardini Margherita di Fabriano. È stata una stagione iniziata con entusiasmo – aggiunge - e con l’obiettivo di mettere a terra molti progetti per il futuro, perchè credo che lo chalet abbia tante potenzialità e Fabriano meriti il meglio, ma ci sono delle circostanze improvvise della vita che ribaltano le priorità personali e professionali. Un mio sincero grazie per la collaborazione dimostrata va all’amministrazione comunale, al sindaco Ghergo, agli assessori, e ai dipendenti degli uffici. Sono stato accolto molto positivamente e sono contento di aver lavorato insieme in modo costruttivo e sempre collaborativo".

All’attacco il circolo locale di Fratelli d’Italia, il primo a rendere nota la novità: "Da tempo ci tormenta un dubbio che non vediamo l’ora di toglierci dalla mente. E allora domandiamo alla sindaca delle inaugurazioni Daniela Ghergo, e all’assessore subentrato Raffaela Busini: quando inizieranno i lavori di riqualificazione dello chalet? Siamo quasi a novembre, e dal momento che si è scritto e detto che la struttura sarebbe stata utilizzata per i mercatini natalizi, e che sarebbero iniziati lavori di riqualificazione come peraltro previsto dal bando, ci chiediamo: quando vedremo all’ opera i primi operai? Cosa ci riserverà la scoppiettante nuova gestione by Montesi per le imminenti festività? Ci auguriamo di ricevere una pronta ed esaustiva risposta alla interrogazione che presenteremo a riguardo, in consiglio comunale. Speriamo inoltre – scriveva Fratelli d’Italia – che vengano smentite le voci che circolano insistentemente sull’abbandono del ‘progetto chalet’ da parte del nuovo gestore Marco Montesi, che avrebbe già riconsegnato le chiavi della struttura all’assessore e alla sindaca, dopo aver ringraziato e salutato. Sarebbe l’ennesimo fallimento di questa amministrazione che ormai, da tempo, non ne azzecca una".

sa. fer.