CronacaChalet, Matteo Montesi lascia già la gestione
18 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Chalet, Matteo Montesi lascia già la gestione

E’ di nuovo senza un gestore lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: Matteo Montesi, pur avendo vinto la...

Montesi con la sindaca Ghergo

Montesi con la sindaca Ghergo

E’ di nuovo senza un gestore lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: Matteo Montesi, pur avendo vinto la gara per nove anni lo scorso anno, ha deciso di rinunciare. "Per motivi personali e professionali", spiega lui stesso, "legati anche alla difficoltà di reperimento del personale – spiega al Carlino – così come avviene ultimamente per molti locali della ristorazione e dell’intrattenimento. Questo oltre agli spostamenti che le gestioni di altri due chalet (di Jesi e Staffolo, ndr) mi imponevano. A malincuore sono costretto, a lasciare la gestione dello chalet dei giardini Margherita di Fabriano. È stata una stagione iniziata con entusiasmo – aggiunge - e con l’obiettivo di mettere a terra molti progetti per il futuro, perchè credo che lo chalet abbia tante potenzialità e Fabriano meriti il meglio, ma ci sono delle circostanze improvvise della vita che ribaltano le priorità personali e professionali. Un mio sincero grazie per la collaborazione dimostrata va all’amministrazione comunale, al sindaco Ghergo, agli assessori, e ai dipendenti degli uffici. Sono stato accolto molto positivamente e sono contento di aver lavorato insieme in modo costruttivo e sempre collaborativo".

All’attacco il circolo locale di Fratelli d’Italia, il primo a rendere nota la novità: "Da tempo ci tormenta un dubbio che non vediamo l’ora di toglierci dalla mente. E allora domandiamo alla sindaca delle inaugurazioni Daniela Ghergo, e all’assessore subentrato Raffaela Busini: quando inizieranno i lavori di riqualificazione dello chalet? Siamo quasi a novembre, e dal momento che si è scritto e detto che la struttura sarebbe stata utilizzata per i mercatini natalizi, e che sarebbero iniziati lavori di riqualificazione come peraltro previsto dal bando, ci chiediamo: quando vedremo all’ opera i primi operai? Cosa ci riserverà la scoppiettante nuova gestione by Montesi per le imminenti festività? Ci auguriamo di ricevere una pronta ed esaustiva risposta alla interrogazione che presenteremo a riguardo, in consiglio comunale. Speriamo inoltre – scriveva Fratelli d’Italia – che vengano smentite le voci che circolano insistentemente sull’abbandono del ‘progetto chalet’ da parte del nuovo gestore Marco Montesi, che avrebbe già riconsegnato le chiavi della struttura all’assessore e alla sindaca, dopo aver ringraziato e salutato. Sarebbe l’ennesimo fallimento di questa amministrazione che ormai, da tempo, non ne azzecca una".

sa. fer.

