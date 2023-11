Challenger di Bergamo . Fuori anche Nalashima. In finale va Draper

Jack Draper tiene fede al ruolo di primo favorito nel challenger di Bergamo, trofeo Faip Perrel (73 mila euro di montepremi, indoor), raggiungendo la finale a spese dello statunitense Brandon Nalashima con il punteggio di 61, 36, 75. Decisivo l’allungo operato nel dodicesimo gioco del terzo set, dopo che il britannico si è trovato addirittura in ritardo di un break sul 3-4 del terzo parziale.

In campo femminile prima finale stagionale per Lisa Pigato sul circuito ITF. La bergamasca ha sconfitto nella semifinale del 25mila dollari di Solarino la russa Andreeva per 61, 64 e affronta Dalila Spiteri per il titolo.

Silvio De Sanctis