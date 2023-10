Champions League . An Brescia-Sabadell partita da dentro o fuori

Dopo la sosta delle nazionali l’An Brescia torna in acqua domani in Champions. Sfida già decisiva per la conquista del secondo posto con i catalani del Sabadell. Si gioca alle ore 20 a Mompiano. Brescia ha battuto il Sabadell nella gara di andata ai rigori, ma il successo degli spagnoli sul Novi Beograd ha rimescolato le carte. Due i punti di vantaggio a favore degli avversari, primi in classifica a 7 con i lombardi terzi a cinque. A.L.M.