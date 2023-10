Champions League Pallanuoto: 13-8 per Novi Beograd a Pro Recco e AN Brescia

Pro Recco e AN Brescia in acqua per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. I liguri, inseriti nel gruppo B, battono 14-7 fuori casa croati dello Jug Adriatic; per i tricampioni europei, avanti 7-4 all’inversione di campo, tripletta di un super Younger. I lombardi (girone A) cedono invece 13-8 ai serbi della Novi Beograd. Brescia tiene fino all’8-8 di Guerrato a inizio della terza frazione; poi il decisivo 5-0 di break della Beograd.

A.L.M.