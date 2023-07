"Che faccia tosta ha il sindaco: un’opera nostra"

"La filiera istituzionale di destra va a inaugurare un’opera interamente realizzata dal centrosinistra e se lo dimentica". L’opposizione di centrosinistra si compatta e attacca le giunte Silvetti e Acquaroli. Non essere menzionati e tanto meno invitati alla cerimonia inaugurale del sovrappasso per l’ospedale di Torrette ha fatto scattare la polemica: "Un’opera tanto attesa, finanziata dalla giunta Ceriscioli e dall’amministrazione Mancinelli, realizzata dalla precedente amministrazione, passando per tutti i problemi sul reperimento delle materie prime e dell’aumento dei costi. Ma portata a casa. Il neo sindaco Silvetti non si è neanche premurato di invitare i consiglieri comunali, come è consuetudine. Per evitare la presenza di quelli che hanno contribuito a realizzarla. Una bella scortesia istituzionale e una bella faccia tosta a tagliare il nastro senza aver fatto nulla". Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Azione e Gruppo misto ce l’hanno anche con la Regione: "Dall’alto del ponte, su cui si è premurato di salire, avrà ben visto di non aver realizzato niente sul nuovo Salesi, che i lavori sono bloccati, che ancora devono iniziare gli scavi. Meno fuffa, più sostanza, per favore".

Duro anche il consigliere regionale Dem Antonio Mastrovincenzo: "Ancora una volta, come già successo per il restauro del parco della Cittadella e per il raddoppio della Statale 16, la destra che governa la Regione e ora anche il capoluogo, si attribuisce meriti non suoi e risultati ottenuti dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Per quanto riguarda il sovrappasso di via Conca, il progetto definitivo era stato messo a punto nel 2018 dalla Giunta Mancinelli. Con Legge di stabilità 2020, approvata il 30 dicembre 2019 dal Consiglio regionale che all’epoca presiedevo, erano stati stanziati 500mila euro a valere sul 2021, su proposta della Giunta Ceriscioli. Quei fondi rappresentavano un contributo straordinario per investimenti al Comune come cofinanziamento dell’opera. Il tutto poi sancito da una delibera di giunta regionale del 13 luglio 2020 che approvava la convenzione tra i due enti. Prendersi meriti di altri, tagliando nastri è una prassi stucchevole e scorretta".