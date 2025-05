"Che fine ha fatto il centro Bubamara?"

"Politiche giovanili dimenticate": un argomento su cui torna la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani, lo stesso che era finito sui tavoli del consiglio comunale: "È ormai noto che i Centri di Aggregazione Giovanile (Cag) nella nostra città sono stati chiusi in epoca di emergenza Covid e mai più riaperti. Sul tema ho sollecitato più volte l’Amministrazione comunale sia sulla stampa che attraverso interrogazioni – spiega la Pagani –. Proprio a fine febbraio ho presentato l’ultima interrogazione scritta sul tema in cui chiedevo se sono in corso attività di verifica statica e/o eventuali lavori di ripristino presso il Centro di Aggregazione Giovanile Bubamara (Cag) al fine di riportare alla normale fruibilità i locali da riconsegnare ai giovani della città. Alla sottoscritta è stato risposto che i locali precedentemente occupati dal Cag sono risultati inagibili in seguito a verifiche tecniche. Gli interventi di adeguamento strutturale finalizzati all’ottenimento dell’agibilità risultano molto onerosi e le somme necessarie non sono attualmente ricomprese nel Piano Triennale Oo.pp.". La consigliera ha acceso i riflettori anche sui cambiamenti legati ai giovani soprattutto dopo la pandemia: "Le politiche giovanili non sono marginali o episodiche, ma parte integrante di una visione di sviluppo locale. Ma dopo quattro anni di governo l’Amministrazione Olivetti sembra ancora non ascoltare e valorizzare le nuove generazioni dimenticando che una città che non investe nei propri giovani è una città che rinuncia al proprio futuro".