"Che fine hanno fatto le opere promesse?"

"Riattiviamo il Comitato 16.09 – esordisce l’avvocato Arnaldo Ippoliti, il fautore assieme ad Andrea Pesaresi –. Tra l’alluvione del 16 settembre 2006 e quella del 19 settembre 2024, ci sono fin troppe analogie. Allora lo costituimmo per aiutare la popolazione e le imprese nell’emergenza: il Comitato riuscì a portare nella zona, tra Aspio e Osimo Stazione, oltre 15 milioni di euro per le opere infrastrutturali. È assurdo che dopo 18 anni solo una parte di quelle opere siano state realizzate. Le altre che fine hanno fatto? La prossima settimana organizzeremo un incontro alla bocciofila per ascoltare la gente e chiedere risposte alle istituzioni".