"Che gioia i risultati di Eduscopio"

Il liceo classico e il tecnico economico Corridoni Campana di Osimo sono i migliori delle Marche. Sono tre le eccellenze a dire il vero in una sola città perché anche il Laeng di Osimo è il primo tra gli istituti tecnici tecnologici. "Siamo soddisfatti e gratificati dall’ottimo risultato, certificato da Eduscopio, che conferma il nostro primato regionale – dice il preside del Laeng Meucci Angelo Frisoli –. In questi anni stiamo consolidando e implementando progetti di riqualificazione. Dal prossimo anno sarà attivo un nuovo corso, Servizi culturali e dello spettacolo, e al Meucci di Castelfidardo sono in fase di avvio i lavori per la nuova palestra". La dirigente del Corridoni Campana Milena Brandoni: "Siamo orgogliosi dei risultati. Le classifiche tengono in considerazione la media dei voti conseguiti agli esami universitari dai diplomati".