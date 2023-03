"Che giornata indimenticabile Visibilità anche per il turismo"

"Una giornata indimenticabile. Grazie a tutti coloro che l’hanno resa possibile. Evviva Osimo, evviva il ciclismo, evviva la Tirreno-Adriatico". E’ il post scritto dal sindaco Simone Pugnaloni, a caldo, pochi minuti dopo la conclusione della tappa con partenza da Osimo Stazione e arrivo al centro di Osimo della corsa dei due mari. Tanti anche i bambini che hanno applaudito e sventolato le bandierine alla partenza. Sul palco della premiazione il sindaco ma anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna insieme al vincitore di giornata Primoz Roglic. "Una grande emozione ospitare la sesta tappa della Tirreno Adriatico: tanti campioni ma soprattutto il calore di una città innamorata delle due ruote. Dedico questa iniziativa ai tanti bambini che con le loro bandierine e i loro sorrisi hanno colorato la partenza da Osimo Stazione e agli oltre 200 volontari. E’ stata una grande giornata di festa per Osimo – continua il primo cittadino –. Tantissima gente è corsa in strada già da stamattina a Osimo Stazione, dove ci saranno state quasi 3.000 persone per la cerimonia di partenza della tappa. Altre 5.000 hanno atteso i corridori lungo le strade del circuito osimano, specialmente in zona Borgo San Giacomo e altrettante tra corso Mazzini e piazza del Comune per il traguardo. E’ stato bello vedere addobbata Osimo per questo grande evento internazionale e ci tengo a ringraziare associazioni e residenti che si sono impegnati in questo. Penso alla maxi scritta di Osimo sulla collina che costeggia via Roncisvalle più volte inquadrata dalle telecamere Rai, e ai colori azzurri della Tirreno Adriatico che sono sventolati non solo in centro storico ma anche ad Abbadia e San Paterniano. Per la città questa giornata sarà volano per l’economia turistica del territorio, perché durante la diretta Rai sono andate in mondovisione le splendide immagini della nostra Osimo. Per un giorno siamo stati al centro del mondo, godiamoci questo successo, certi che ogni euro investito in eventi simili avrà ricadute sull’economia del territorio".