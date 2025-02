Cheese Awards, polemiche sui fondi concessi

La seconda edizione del "Cheese Awards" ad Ancona e una provvidenza di 7mila euro concessa dall’amministrazione comunale al centro della Commissione dedicata a turismo e cultura. A sollevare la questione è stato Giacomo Petrelli (Partito Democratico) che aveva richiesto la Commissione nel novembre scorso, pochi giorni dopo lo svolgimento dell’importante kermesse nazionale che si è svolta alla Mole Vanvitelliana. Alla fine ci sono voluti più di tre mesi per discutere un argomento che rischiava di diventare vecchio.

Al centro del dibattito appunto i fondi concessi dalla giunta comunale agli organizzatori dell’evento, a confronto con la prima edizione del ‘Cheese Awards’ datata novembre 2023: "Perché il primo anno avete messo a disposizione le varie sale della Mole, oltre al patrocinio, mentre lo scorso novembre sono stati messi a bilancio 7mila euro di provvidenze oltre a tutto il resto? – ha chiesto Petrelli all’assessore al turismo, Daniele Berardinelli, e alla dirigente Viviana Caravaggi – Nel 2023 la serata finale prevedeva l’ingresso con bigliettazione a 12 euro. Lo scorso novembre il costo del biglietto è salito a 14 euro e in più gli organizzatori hanno avuto i 7mila euro; a cosa sono serviti quei soldi?".

Berardinelli ha puntato sul ritorno dell’evento: "È stato un successo clamoroso, un volàno per il turismo, con gli espositori e altri che hanno soggiornato ad Ancona e ci hanno pure fatto i complimenti per quanto fosse pulita Ancona. L’obiettivo è di crescere ancora e di legare i formaggi al vino e al pesce". I soldi, secondo quanto riferito dalla dirigente, sono serviti per coprire le spese, aumentate e pari a 22mila euro.