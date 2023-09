Chef Barbieri a Senigallia: visita da Brunelli a Serra de' Conti

Chef Bruno Barbieri torna in città, visita a sorpresa alla gelateria Brunelli. Nuovo blitz del conduttore del talent show ‘4 Hotel’, già in città lo scorso luglio per registrare una puntata di Masterchef, nel weekend è stato avvistato di nuovo sulla spiaggia di velluto e per lo più in via Carducci, il salotto di Senigallia dove, come molte persone non ha resistito al richiamo di uno dei migliori gelati d’Italia, quello di Paolo Brunelli.

La visita in quel di via Carducci è stata anche l’occasione per lo staff della Geleteria Brunelli, di scattarsi un selfie insieme a chef Barbieri.

Ma Senigallia non è stata l’unica tappa, il conduttore si è fatto anche un giro nell’entroterra, tra i tanti piccoli Comuni si è fermato anche a Serra de’ Conti. Un anno fa era stato il turno di Barbara, quando Barbieri aveva fatto visita alla Cantina Santa Barbara e ai vigneti insieme al patron dell’azienda Stefano Antonucci. Chissà che lo chef non abbia fatto un salto anche a Fishmarche(t), la kermesse organizzata lo scorso week-end per accendere i riflettori sul pescato locale cucinato sapientemente da alcuni che della zona, un occasione per gustare pesce a chilometri zero attraverso tradizionali ricette, il tutto nella splendida cornice del porto turistico.