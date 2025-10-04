Chi ha ucciso il gatto Mimmo?. Il proprietario accusa i due vicini di casa

Sette gatti a cui badare, poi un giorno uno dei micetti, di nome Mimmo, scompare. Per un po’ il felino avrebbe vagato per il centro di Fabriano, poi sarebbe stato messo dentro un sacchetto di iuta, buttato sulla strada e ucciso da un’automobile e da un furgone, passati sopra alla bestiola più volte.

I sospetti del proprietario dell’animale sono caduti su due vicini di casa, madre e figlio, una 49enne e un 21enne fabrianesi. Con la donna si erano creati degli attriti e il figlio sarebbe stato visto dal proprietario di Mimmo munito di carabina, per sparare pallini ai suoi gatti. I loro veicoli, una Alfa Romeo e un Qubo della Fiat, sarebbero stati in prossimità del luogo dell’investimento, anche se il gatto morto non è stato mai trovato.

I vicini di casa sono finiti a processo, davanti al giudice Pietro Renna, per maltrattamento di animali e, limitatamente al figlio della donna, per getto pericoloso di cose. Il 21enne, con l’uso di una carabina, avrebbe sparato contro i gatti randagi che il vicino accudiva, e contro l’uomo, per impedirgli di dare da mangiare a felini. Accuse tutte da dimostrare. Ieri mattina è stato sentito il proprietario del gatto Mimmo, un fabrianese di 77 anni, che rispetto alla denuncia fatta al commissariato di polizia di Fabriano, alla fine di febbraio 2024, ha dato versioni discordanti sulla modalità dei fatti. L’anziano, che non è parte civile, aveva detto in querela di essere stato lui a vedere i mezzi dei vicini in prossimità dell’investimento, avvenuto la mattina del 21 gennaio 2024. In udienza ha detto invece che era stato un amico. "Ero a piedi – ha riferito il 77enne – erano le 6 e un amico mi ha avvisato dell’accaduto, e sono andato a vedere. A terra ho trovato la macchia di sangue fresco. Quella mattina avevo visto i due mezzi dei vicini tornare a casa molto presto. Il mio amico mi aveva detto di aver sentito il gatto lamentarsi. La mia vicina di casa aveva minacciato che se il gatto fosse entrato nella sua proprietà lo avrebbe ammazzato". L’amico del 77enne sarà chiamato a testimoniare nella prossima udienza, fissata per il 14 novembre. Stando alla denuncia, la vicina di casa avrebbe avuto inizialmente un buon rapporto con lui: l’aiutava ad accudire Mimmo e altri gatti randagi quando lui doveva assentarsi. Le cose sarebbero cambiate nel 2023, quando il 77enne si operò all’anca: la donna gli avrebbe negato l’aiuto. L’anziano avrebbe poi notato che alcuni gatti tornavano feriti da colpi di pallini. A febbraio del 2024 un pallino avrebbe sfiorato anche lui. Il 77enne avrebbe visto fuggire il 21enne, con una carabina trovata poi in casa dalla polizia, e sequestrata. Ieri è stato sentito anche un poliziotto: ha confermato di aver visto la macchia di sangue sulla strada, e che poteva essere di un felino di piccola taglia.

Marina Verdenelli