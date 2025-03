Chi non ha diritto rischia di stare in mezzo alla strada

Tempi duri per i richiedenti asilo ad Ancona. Oltre ai posti nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria, gestiti dalle prefetture), da almeno due settimane off limits per decine di stranieri costretti a vivere in strada ad Ancona nonostante abbiano il diritto a un posto dove vivere in condizioni dignitose, nuove disposizioni ministeriali sono state recepite dalla prefettura dorica e messe immediatamente in atto.

Con una circolare del 18 febbraio scorso diretta alle organizzazioni che si occupano dell’accoglienza sul territorio, al questore e al presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la prefettura ha iniziato ad applicare una serie di provvedimenti previsti dalla legge promulgata il 9 dicembre scorso. La circolare, con ad oggetto ‘Monitoraggio dell’attività lavorativa e della situazione giuridica dei richiedenti protezione’ punta a verificare "la sussistenza dei presupposti oggettivi dei richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza". Tradotto, chi non ha diritto di stare dentro un centro di accoglienza ha perso il diritto della copertura dello Stato che non coprirà più le spese in favore delle organizzazioni.

Il provvedimento è immediato e dunque i gestori privati dovranno metterli fuori tutti, a meno che non decidano di coprire loro le spese per l’accoglienza. Questo provvedimento, in particolare, riguarda i richiedenti asilo che hanno avuto l’ok alla richiesta di protezione dalla Commissione territoriale e quindi sono passati dai Cas ai progetti Sai (ex Sprar, gestiti dai Comuni) di II° livello. Chi, in attesa del parere della Commissione, ha trovato un lavoro e una sistemazione come domicilio non ha problemi, ma sono tanti quelli che, per varie motivazioni, non sono in grado di potersi permettere un alloggio perché non lavorano o hanno salari molto bassi; per tutti loro il passaggio dall’accoglienza alla strada dal 18 febbraio scorso è automatico. Tutto è racchiuso nel concetto di ‘Perdita del diritto all’accoglienza’ che può avvenire sia per l’abbandono del centro senza una giustificazione o per il riconoscimento di una forma di protezione, come appunto nel passaggio tra Cas e Sai in caso di accoglienza della richiesta.

In questo modo altri migranti si ritroveranno nelle condizioni di sopravvivere con soluzioni di fortuna, arricchendo il fronte dei senza fissa dimora. Molti potrebbero andarsene altrove, ma altri potrebbero restare sul territorio con una situazione di forte disagio. La circolare, inoltre, chiede ai gestori di controllare lo status dei singoli richiedenti ed eventualmente prendere provvedimenti. Nello specifico capire se il tenore di vita è elevato, magari con il possesso di un’auto, di acquisti di lusso attraverso l’impiego in lavori a nero.