Chiamano gli agenti per il rumore e dentro casa spunta la droga

Schiamazzi in casa, in piena notte, i vicini chiamano la polizia per disturbo della quiete pubblica e viene trovata della droga. L’intervento è stato fatto in una abitazione di via Flaminia, lunedì. Appena gli agenti sono entrati sul pianerottolo hanno sentito un forte odore acro, tipico della droga. Nell’appartamento deve provenivano i rumori molesti, c’erano quattro uomini stranieri, uno di 70 anni, uno di 48 anni e due di 28 anni. Nella camera da letto di uno dei due 28enni la polizia ha trovato, su un comodino, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico ancora sporco di sostanza stupefacente e un pezzo di hashish del peso di 10,5 grammi. Era avvolto in una carta per confezionare patatine. Nello zaino dello stesso inquilino c’era altro hashish, nascosto tra i vestiti, in tutto 5 grammi già divisi in 4 piccole dosi e materiale per confezionare le dosi. Il 28enne è stato portato in questura per accertamenti e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Il giovane aveva un divieto di accesso nei locali notturni di Ancona, emesso dal questore Cesare Capocasa a gennaio scorso. Inoltre il 28enne era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e per droga.