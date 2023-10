Chiamano la polizia, poi minacciano gli agenti: un arresto ad Ancona

Ancona, 9 ottobre 2023 – Chiamano la polizia per denunciare la presenza di due soggetti in difficoltà, ma all’arrivo degli agenti si scopre che forse, quella segnalazione, era in realtà valida per loro stessi, che così hanno terminato una serata alcolica con la denuncia (lei) e l’arresto (lui).

Si sa, l’alcol può fare brutti scherzi. E in questo caso ha giocato decisamente a sfavore di una coppia di italiani cinquantenni. Venerdì notte i due hanno telefonato in Questura in maniera sconclusionata, lamentando la presenza di una fantomatica donna barcollante e di un uomo ubriaco alla guida di un furgone con la targa straniera lungo via Marconi, ad Ancona.

Una volta raggiunto il posto, i poliziotti hanno notato soltanto i due, però. E quando si sono avvicinati, sono stati investiti da minacce e insulti in maniera del tutto immotivata. Nel tentativo di tranquillizzarli, gli operatori hanno deciso ugualmente di effettuare un controllo per cercare i due soggetti nell’area portuale e zone limitrofe. Lo hanno fatto per svariato tempo, naturalmente senza costrutto.

E così sono tornati in via Marconi, dove la coppia che aveva richiesto l’intervento continuava a blaterare parole a caso e a gridare. I due si sono sottratti ad un controllo e hanno rifiutato di fornire le generalità agli uomini della polizia. A quel punto, esaurite tutte le opportunità di dialogo, sono stati negli uffici di via Gervasoni. L’uomo, come se non bastasse, ha spinto un operatore senza alcuna giustificazione. Dopo alcuni minuti di ulteriore discussione, i poliziotti sono riusciti a portare in questura i due soggetti, in un viaggio proseguito nelle violenze verbali della coppia.

A conclusione di una serata particolarmente "movimentata", la donna è stata denunciata e sanzionata poiché trovata in strada in stato di alterazione alcolica. L’uomo, invece, è stato ugualmente sanzionato per ubriachezza molesta, ma è stato anche arrestato per lesioni, violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e dunque indagato in stato di libertà. Un arresto convalidato all’indomani dall’autorità giudiziaria, a seguito della direttissima: nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma.