Chiamata alle urne inedita: si eleggono i comitati di quartiere

La città, suddivisa in dieci ‘rioni’ tornerà al voto ad ottobre. Una chiamata alle urne inedita per la città: si eleggeranno i comitati di quartiere, il consiglio direttivo e i relativi presidenti. Voteranno tutti i residenti, anche quelli di origini straniere e anche i giovanissimi: dai 16 anni in su. ‘Attiviamo la città’ lo slogan. Ad annunciare la novità ieri l’assessora Loretta Fabrizi, accanto al dirigente Mauro Torelli. "I comitati dei dieci quartieri avranno funzioni consultive, propositive ed autonome – spiega l’assessora Fabrizi –. Una chiamata alla responsabilità rivolta ai cittadini per collaborare con le istituzioni e condividere proposte e soluzioni. Uno strumento in mano ai residenti che hanno la possibilità di incidere e proporre". Ci si potrà autocandidare nel rispetto della parità di genere. La chiamata alle armi è rivolta soprattutto alle donne perché se le quote rosa non saranno rispettate le liste (formate da almeno 18 componenti) non saranno valide. La partecipazione e i ruoli di ‘vertice’ saranno esclusivamente volontari e "non sono previsti compensi nemmeno per le operazioni di seggio". La novità, a costo zero per il Comune, sarà illustrata mercoledì alle 21 a palazzo dei Convegni.