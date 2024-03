Chiara Baschetti voce della Form: "Vorrei trasmettere umanità"

´Pasqua viennese´, spettacolo della Form con Chiara Baschetti, già protagonista de L’isola di Pietro (con Gianni Morandi, su Canale 5) e volto noto di Blanca e Il paradiso delle signore. Ieri, il debutto a Jesi. Oggi (ore 17) al Gentile di Fabriano e martedì allo Sperimentale di Ancona (alle 21). Si chiude mercoledì al Lauro Rossi di Macerata. Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana Umberto Benedetti Michelangeli. Il programma si apre con la Sinfonia n. 8 di Schubert e si segue con ´Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce´, di Haydn. Testi e riflessioni saranno letti da Chiara Baschetti, alla sua prima esperienza in teatro. La raggiungiamo al telefono mentre cammina da sola per Osimo: "Qua c’è un belvedere mozzafiato", dice.

Baschetti, cosa dobbiamo aspettarci?

"Vorrei saperlo anche io (ride, ndr). Stavolta, non si tratta di interpretare un personaggio, ma di essere la voce narrante di testi potenti, evocativi ma anche critici e sacri prodotti da teologi e poetesse. Sento una grande responsabilità. Mi aspetto l’inaspettato, vorrei trasmettere umanità".

Dialogherà su ´Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce´: lei è credente?

"Credo nell’esistenza di qualcosa di superiore. Non so definirmi, ma ho riscoperto la fede negli ultimi anni. La stessa che avevo da bambina. Sono riflessiva e credo tanto in ciò che riusciamo a dare incondizionatamente. Seminare bene è fondamentale. È necessario evolvere, trasformarsi e migliorarsi".

Le piace la musica classica?

"La musica è la colonna sonora della mia vita, quella classica è bella e ingombrante. Non puoi tenerla come sottofondo, ti riempie e non puoi fare altro mentre la ascolti. È totalizzante, ti trasporta altrove".

Prima volta ad Ancona?

"No, ho molti amici e il mio professore di filosofia è anconetano. Le Marche sono stupende, ma poco conosciute. Vogliamo parlare del Passetto? Belle quelle grotte".

Lei ha iniziato con la moda: dicono che assomigli a Cindy Crawford e Hilary Swank…

"Sono grata a questi accostamenti, prendo su e porto a casa. Ma io sono Chiara".

La rivedremo in tv?

"Chissà, stanno scrivendo Blanca 3. Ma vorrei insistere col teatro. Ho fatto già tanto per non essere mai stata attrice, mi sento agli inizi. Il tour con la Form è una bella sfida. I cambiamenti? Li accolgo con serenità".

Progetti futuri?

"Mi piacerebbe andare all’estero, lavorare con registi emergenti. Amo il cinema, ma ultimamente sono un po’ disincantata. Voglio creare qualcosa di bello".

Nicolò Moricci